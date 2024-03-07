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Мужчина провел ночь в лесу у горы Собер-Баш под Краснодаром, отстав от тургруппы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-provel-noch-v-lesu-u-gory-sober-bash-pod-krasnodarom-otstav-ot-turgruppy
Мужчина провел ночь в лесу у горы Собер-Баш под Краснодаром, отстав от тургруппы
Фото пресс-службы администрации Северского района

Туристическая группа отправилась в поход по горам Северского района у станицы Убинской 6 марта.

От туристов отстал мужчина. Он заблудился в районе горы Собер-Баш и провел ночь в лесу.

Всю ночь пропавшего мужчину искали спасатели и волонтеры. Утром 7 марта его удалось найти живым и здоровым.

«Благодарю наших спасателей за профессиональную работу», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

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