Мужчина провел ночь в лесу у горы Собер-Баш под Краснодаром, отстав от тургруппы

Туристическая группа отправилась в поход по горам Северского района у станицы Убинской 6 марта.

От туристов отстал мужчина. Он заблудился в районе горы Собер-Баш и провел ночь в лесу.

Всю ночь пропавшего мужчину искали спасатели и волонтеры. Утром 7 марта его удалось найти живым и здоровым.

«Благодарю наших спасателей за профессиональную работу», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

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