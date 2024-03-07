Мужчина провел ночь в лесу у горы Собер-Баш под Краснодаром, отстав от тургруппы
Общество
07.03.2024 09:43
Туристическая группа отправилась в поход по горам Северского района у станицы Убинской 6 марта.
От туристов отстал мужчина. Он заблудился в районе горы Собер-Баш и провел ночь в лесу.
Всю ночь пропавшего мужчину искали спасатели и волонтеры. Утром 7 марта его удалось найти живым и здоровым.
«Благодарю наших спасателей за профессиональную работу», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.
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