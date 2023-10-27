Мужчина прострелил местному жителю спину из травматического пистолета в Сочи

В полиции Сочи 23 октября возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью местному жителю.

По данным следствия, 10 октября в УВД по Сочи обратился 38-летний местный житель и сообщил о том, что в ходе конфликта неизвестный мужчина несколько раз выстрелил ему в спину из травматического пистолета.

По данному факту подразделение дознания отдела полиции Хостинского района УВД по Сочи возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции отметили, что сейчас проводятся следственные действия. О задержании подозреваемого пока не сообщается.

По данным соцсетей, конфликт между мужчинами произошел еще полгода назад, после чего они еще раз встречались для выяснения отношений.

Читайте также: посетитель кафе устроил стрельбу и ранил троих человек в Краснодарском крае.