Мужчина приставал к дошкольнице и избил подростка под Краснодаром

Инцидент произошел вечером 7 сентября в СНТ ЗИП в поселке Пригородном.

Местные жители рассказали, что один из владельцев домов сильно выпил, сел в машину и въехал на ней в забор, после чего отправился на ней в магазин. По словам очевидцев, на выходе из магазина мужчина заметил девочку 5-7 лет — он затащил ее в автомобиль и удерживал силой. Ситуацию увидели гуляющие подростки — они вступились за девочку. Водитель же избил одного из подростков, 17-летнему парню вызвали скорую помощь.

В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что водитель иномарки нанес телесные повреждения 17-летнему местному жителю.

«Со слов пострадавшего подростка, причиной конфликта стали приставания мужчины к несовершеннолетней девочке. Необходимо отметить, что в полицию сообщений об указанном инциденте не поступало, родители ребенка с заявлением также не обращались», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При отработке информации о ДТП, в результате которого был поврежден забор частного дома, заявитель от оформления аварии отказался. Автомобиля на месте происшествия не выявили.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе с учетом рассказов местных жителей.

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