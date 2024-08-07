Мужчина пострадал при хлопке газа в летней кухне частного дома на Кубани

Инцидент произошел в доме на улице Чкалова в Армавире 6 августа в 19:26.

Пожарные прибыли на место ЧП в 19:33 и установили, что произошел хлопок бытового жидкого газа. В ликвидации последствий произошедшего участвовали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным управлении ГО и ЧС администрации Армавира, газ взорвался на летней кухне в доме частного дома. При взрыве пострадал 55-летний мужчина. Он получил травмы средней степени тяжести. В момент ЧП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительная причина хлопка газа — неправильное обращение с приборами, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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