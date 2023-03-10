Мужчина поссорился с родственниками и разбил их машину гвоздодером в Усть-Лабинске

За умышленное повреждение чужого имущества 27-летнему жителю Краснодара грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина приехал в Усть-Лабинск в гости к родственникам. В ходе встречи во дворе дома вспыхнула ссора. Гость сгоряча схватил лежавший на земле металлический лом-гвоздодер и набросился на автомобиль Volvo, принадлежавший хозяевам дома. Злоумышленник нанес несколько ударов по стеклам, дверям и стойкам иномарки. Сумма ущерба превысила 40 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

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