Мужчина порезал горло прохожему битым стеклом на набережной в Сочи

Инцидент произошел накануне вечером на улице Просвещения в Адлерском районе.

Очевидцы заметили в районе набережной мужчина, лежащего в луже крови и сообщили об этом в полицию и службу скорой помощи.

Прибывшие на место правоохранители установили, что 31-летний местный житель получил серьезное ранение после конфликта с неизвестным, который порезал его битым стеклом в области шеи. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Полицейские установили личность и местонахождение второго участника конфликта и задержали его. Им оказался 33-летний житель Анапы.

«В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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