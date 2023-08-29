Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мужчина порезал горло прохожему битым стеклом на набережной в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-porezal-gorlo-prohozhemu-bitym-steklom-na-naberezhnoj-v-sochi
Мужчина порезал горло прохожему битым стеклом на набережной в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел накануне вечером на улице Просвещения в Адлерском районе.

Очевидцы заметили в районе набережной мужчина, лежащего в луже крови и сообщили об этом в полицию и службу скорой помощи.

Прибывшие на место правоохранители установили, что 31-летний местный житель получил серьезное ранение после конфликта с неизвестным, который порезал его битым стеклом в области шеи. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Полицейские установили личность и местонахождение второго участника конфликта и задержали его. Им оказался 33-летний житель Анапы.

«В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Читайте также: пьяные отдыхающие устроили драку на набережной в Сочи. Конфликт произошел в ночь на 28 августа в Дагомысе на набережной местной реки.

Статьи
7 врагов здоровой печени: как уменьшить риск цирроза
7 врагов здоровой печени: как уменьшить риск цирроза
Апельсины: чем полезны и кому нельзя
Апельсины: чем полезны и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 августа
Как быстро избавиться от синяка
Как быстро избавиться от синяка
Легенда поп-музыки: правда, мифы и теории о Майкле Джексоне
Легенда поп-музыки: правда, мифы и теории о Майкле Джексоне
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях