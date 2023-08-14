Мужчина попал под поезд в Кавказском районе

Инцидент произошел 13 августа на 1601 км перегона Гулькевичи — Отрадо-Кубанская.

Известно, что поезд наехал на 32-летнего местного жителя, который нарушил правила безопасности на железной дороге.

В результате происшествия мужчина выжил. Его госпитализировали в местную больницу.

На место прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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