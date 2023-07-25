Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пенсионерка выпала на ходу из поезда «Красноярск – Адлер»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-vypala-na-hodu-iz-poezda-krasnoyarsk-adler
Пенсионерка выпала на ходу из поезда «Красноярск – Адлер»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Тело погибшей 69-летней жительницы Ачинска обнаружили около 5:00 на станции Миньяр в Челябинской области.

Следователи прибыли на место и выяснили, что пенсионерка сама открыла боковую дверь и выпала из вагона. При падении она ударилась о соседний состав, из-за чего и погибла.

Известно, что женщина ехала в Горячий Ключ к родным. До того, как открыть дверь вагона, пенсионерка ходила по поезду и стучалась в купе, но ей никто не открыл. Нашли пассажирку в футболке и нижнем белье.

Сотрудники Уфимского ЛУ МВД на транспорте проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки материалы передадут в СУ на транспорте СК для дальнейшего расследования, пишет «7 канал Красноярск».

Читайте также: при падении из окна многоэтажки в Анапе погибла 91-летняя женщина.

Статьи
10 фактов о Владимире Высоцком
10 фактов о Владимире Высоцком
Семь продуктов, которые помогут снизить давление
Семь продуктов, которые помогут снизить давление
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 июля
Топ-5 мест, куда обязательно нужно сходить в Новороссийске
Топ-5 мест, куда обязательно нужно сходить в Новороссийске
Гирудотерапия: правда и мифы о лечении пиявками
Гирудотерапия: правда и мифы о лечении пиявками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях