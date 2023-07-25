Пенсионерка выпала на ходу из поезда «Красноярск – Адлер»

Тело погибшей 69-летней жительницы Ачинска обнаружили около 5:00 на станции Миньяр в Челябинской области.

Следователи прибыли на место и выяснили, что пенсионерка сама открыла боковую дверь и выпала из вагона. При падении она ударилась о соседний состав, из-за чего и погибла.

Известно, что женщина ехала в Горячий Ключ к родным. До того, как открыть дверь вагона, пенсионерка ходила по поезду и стучалась в купе, но ей никто не открыл. Нашли пассажирку в футболке и нижнем белье.

Сотрудники Уфимского ЛУ МВД на транспорте проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки материалы передадут в СУ на транспорте СК для дальнейшего расследования, пишет «7 канал Красноярск».

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