Мужчина получил 9 лет колонии за убийство собутыльника инструментом под Краснодаром
Происшествия
22.02.2023 14:47
Преступление произошло 22 ноября 2021 года в одном из многоквартирных домов в поселке Яблоновском. В причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, признали 34-летнего жителя Тахтамукайского района.
По версии следствия, в тот вечер мужчина пил алкогольные напитки вместе со своим знакомым. Во время застолья между ними произошел конфликт. Мужчина схватил строительное правило и забил им знакомого до смерти.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
Читайте также: мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре. Преступление произошло 18 апреля прошлого года в СНТ «Лотос» около станицы Елизаветинской. Приговор местному жителю вынес Краснодарский краевой суд.
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