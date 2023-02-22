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Мужчина получил 9 лет колонии за убийство собутыльника инструментом под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-poluchil-9-let-kolonii-za-ubijstvo-sobutylnika-instrumentom-pod-krasnodarom
Мужчина получил 9 лет колонии за убийство собутыльника инструментом под Краснодаром
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 22 ноября 2021 года в одном из многоквартирных домов в поселке Яблоновском. В причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, признали 34-летнего жителя Тахтамукайского района.

По версии следствия, в тот вечер мужчина пил алкогольные напитки вместе со своим знакомым. Во время застолья между ними произошел конфликт. Мужчина схватил строительное правило и забил им знакомого до смерти.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре. Преступление произошло 18 апреля прошлого года в СНТ «Лотос» около станицы Елизаветинской. Приговор местному жителю вынес Краснодарский краевой суд.

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