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Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-poluchil-12-let-kolonii-za-ubijstvo-dvoih-znakomyh-doskoj-v-krasnodare
Видео t.me/opskuban

Преступление произошло 18 апреля прошлого года. Приговор местному жителю вынес Краснодарский краевой суд.

Суд установил, что в тот вечер мужчина занимался строительством теплицы для заказчика. К нему пришли двое знакомых и начали пить алкоголь. Закончив работу, мужчина предложил знакомым покинуть участок, но они отказались. Между ними произошла драка. Рабочий схватил деревянную доску и нанес не менее 91 удара одному мужчине и не менее 36 ударов другому.

От полученных травм они скончались на месте. Мужчина вывез трупы знакомых на своем автомобиле и выбросил их у дома в поселке Белозерном под Краснодаром.

Во время судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки. На суде подозреваемый полностью признал свою вину.

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