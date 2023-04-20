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Мужчина получил 8 лет колонии за убийство 90-летней матери в Каневском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-poluchil-8-let-kolonii-za-ubijstvo-90-letnej-materi-v-kanevskom-rajone
Мужчина получил 8 лет колонии за убийство 90-летней матери в Каневском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 11 февраля в одном из домов станицы Челбасской.

Суд установил, что 61-летний местный житель в тот день употребил алкогольные напитки и начал конфликтовать со своей 90-летней матерью. Во время ссоры он начал ее избивать, нанеся множественные удары руками по голове и телу. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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