Мужчина получил 8 лет колонии за убийство 90-летней матери в Каневском районе

Преступление произошло 11 февраля в одном из домов станицы Челбасской.

Суд установил, что 61-летний местный житель в тот день употребил алкогольные напитки и начал конфликтовать со своей 90-летней матерью. Во время ссоры он начал ее избивать, нанеся множественные удары руками по голове и телу. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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