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Мобилизованный из Краснодара получил 7 лет колонии за дезертирство и кражу денег

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mobilizovannyj-iz-krasnodara-poluchil-7-let-kolonii-za-dezertirstvo-i-krazhu-deneg
Мобилизованный из Краснодара получил 7 лет колонии за дезертирство и кражу денег
Фото пресс-службы Южного окружного военного суда

Приговор вынес Краснодарский гарнизонный военный суд. Военнослужащего из Краснодара признали виновным по статье 337 УК РФ (самовольное оставление места службы) и статье 158 УК РФ (кража).

Следователи установили, что младшего сержанта призвали на военную службу в октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. В декабре он покинул место службы без уважительной причины и уехал в Краснодар. Его задержали 15 января, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ВСУ СК РФ по ЮВО.

Кроме того, в декабре мобилизованный украл деньги у женщины, с которой отдыхал в одной из гостиниц Краснодара. Он взял ее телефон и через приложение мобильного банка тайно перевел на свой банковский счет 110 тыс. рублей, которые затем потратил.

За эти преступления военному назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы и звания «младший сержант». Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Во время проведения следствия мужчина добровольно возместил финансовый ущерб женщине, с которой был в гостинице.

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