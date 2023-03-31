В Адыгее контрактник получил 5 лет колонии за неявку на службу во время мобилизации
Приговор в отношении рядового контрактной службы вынес Майкопский гарнизонный военный суд.
Суд и следствие установили, что контрактник 17 ноября прошлого года не явился на военную службу без уважительной причины в период проведения в РФ частичной мобилизации. Он проводил время по своему усмотрению в станице Геймановской Тбилисского района и Черкесске. 27 декабря его задержали и доставили в военную комендатуру Армавира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ВСУ СК РФ по ЮВО.
Военного признали виновным по ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительной причины) и назначили ему наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
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