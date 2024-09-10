Мужчина получил 17 лет колонии за развращение племянницы в Новороссийске

Мытищинский городской суд признал жителя Новороссийска виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней племянницы.

Следствием и судом установлено, что мужчина в июне 2014 года в квартире сестры в Мытищах, а также в августе 2016 года в своей квартире в Новороссийске совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей сестры.

По результатам судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы злоумышленника признали вменяемым. На период следствия его заключили под стражу.

Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Также его лишили права работать с детьми на 15 лет. Кроме того, суд назначил ему принудительное наблюдение и лечение у психиатра в связи с установленным диагнозом «педофилия». Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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