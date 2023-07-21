Мужчина получил 15 лет колонии за убийство подруги на улице в Туапсе

Преступление произошло 1 ноября 2020 года возле жилого дома на улице Фурманова, 1 А.

По версии следствия, 43-летний житель Апшеронска в тот вечер приехал к дому на встречу со знакомыми. Из ревности он схватил нож и ударил им 49-летнюю женщину и 45-летнего мужчину. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия. Мужчина успел убежать, ему оказали медицинскую помощь. Он выжил.

Подсудимый признал свою вину. За умышленное убийство знакомой и нанесение телесных повреждений мужчине Туапсинский городской суд назначил ему 15 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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