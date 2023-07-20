Раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума

Процент раскрытия дел об убийстве и покушениях на убийство в январе-июне 2023 года достиг 99%. Кроме того, полицейские выявили более 90% виновников таких тяжелых преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и разбой.

С начала года зафиксировано на 2% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%.

Количество преступлений против личности сократилось на 7,1%, в числе которых убийств и покушений на убийство — на 2,1%.

Кроме того, уменьшились число грабежей — 25%, краж — 17,6%, а также разбоев на 11,7%. Также сократилось количество угонов автомобилей — 8,8%, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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