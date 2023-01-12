Мужчина погиб, выпав с балкона многоэтажки в Краснодаре
Происшествия
12.01.2023 16:18
Трагический случай произошел 12 января около 11:00 на территории ЖК «Светлый» на улице Московской, 144 к2.
Очевидцы в соцсетях сообщили, что мужчина выпал с балкона общего пользования и разбился насмерть.
«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара по факту гибели 41-летнего местного жителя начата доследственная проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.
Следователь осмотрел место происшествия. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.
Читайте также: женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла. Трагический случай произошел днем 11 января на улице Орджоникидзе на территории отеля Pullman.
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