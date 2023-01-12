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Мужчина погиб, выпав с балкона многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-vypav-s-balkona-mnogoetazhki-v-krasnodare
Мужчина погиб, выпав с балкона многоэтажки в Краснодаре
Фото t.me/shanhai_krasnodar/

Трагический случай произошел 12 января около 11:00 на территории ЖК «Светлый» на улице Московской, 144 к2.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что мужчина выпал с балкона общего пользования и разбился насмерть.

«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара по факту гибели 41-летнего местного жителя начата доследственная проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

Следователь осмотрел место происшествия. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Читайте также: женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла. Трагический случай произошел днем 11 января на улице Орджоникидзе на территории отеля Pullman.

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