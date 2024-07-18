Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в центре Краснодара

Несчастный случай произошел утром 18 июля на улице Железнодорожной, 24 в районе стадиона «Кубань».

По словам очевидцев, мужчина выпал из окна многоквартирного дома и рухнул с большой высоты на тротуар. В результате происшествия он погиб на месте от полученных травм.

На место приехала бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Официальных комментариев о случившемся на Железнодорожной пока не поступало. Информация уточняется.

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