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Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-vypav-iz-okna-mnogoetazhki-v-tsentre-krasnodara
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в центре Краснодара
Фото "Кубань 24"

Несчастный случай произошел утром 18 июля на улице Железнодорожной, 24 в районе стадиона «Кубань».

По словам очевидцев, мужчина выпал из окна многоквартирного дома и рухнул с большой высоты на тротуар. В результате происшествия он погиб на месте от полученных травм.

На место приехала бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Официальных комментариев о случившемся на Железнодорожной пока не поступало. Информация уточняется.

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