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Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-vypav-iz-okna-mnogoetazhki-v-krasnodare-3
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Фото из соцсетей

Трагический случай произошел вечером 12 февраля в жилом комплексе на улице Магистральной в Комсомольском микрорайоне.

Жильцы дома сообщили в соцсетях, что мужчина упал с большой высоты на землю и погиб. Его тело некоторое время лежало во дворе около припаркованных автомобилей.

«Территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится процессуальная проверка по факту гибели 39-летнего мужчины», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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