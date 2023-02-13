Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Происшествия
13.02.2023 12:05
Трагический случай произошел вечером 12 февраля в жилом комплексе на улице Магистральной в Комсомольском микрорайоне.
Жильцы дома сообщили в соцсетях, что мужчина упал с большой высоты на землю и погиб. Его тело некоторое время лежало во дворе около припаркованных автомобилей.
«Территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится процессуальная проверка по факту гибели 39-летнего мужчины», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки примут процессуальное решение.
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