Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре

Трагический случай произошел вечером 12 февраля в жилом комплексе на улице Магистральной в Комсомольском микрорайоне.

Жильцы дома сообщили в соцсетях, что мужчина упал с большой высоты на землю и погиб. Его тело некоторое время лежало во дворе около припаркованных автомобилей.

«Территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится процессуальная проверка по факту гибели 39-летнего мужчины», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Читайте также: при пожаре в бараке в Сочи погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла днем 12 февраля в поселке Дагомыс на улице Старошоссейной.