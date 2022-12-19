Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Происшествия
19.12.2022 10:40
Трагедия произошла поздним вечером 18 декабря на улице Восточно-Кругликовской.
Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что мужчина выпал из окна многоквартирного дома в ЖК «Панорама».
По факту гибели 31-летнего мужчины следователи начали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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