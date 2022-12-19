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Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-vypav-iz-okna-mnogoetazhki-v-krasnodare
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия произошла поздним вечером 18 декабря на улице Восточно-Кругликовской.

Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что мужчина выпал из окна многоквартирного дома в ЖК «Панорама».

По факту гибели 31-летнего мужчины следователи начали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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