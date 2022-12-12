Мужчина погиб в жестком лобовом ДТП в Адыгее
Происшествия
12.12.2022 19:52
Смертельная авария произошла 10 декабря в 17:40 на 2 км автодороги, ведущей к дамбе Шапсугского водохранилища.
По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль.
В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Его 31-летний пассажир и 37-летний водитель второго автомобиля получили травмы. Их госпитализировали.
По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.
Читайте также: 10 декабря грузовик сбил насмерть 80-летнюю пенсионерку в Краснодарском крае.
Популярные новости
- Краснодарского экс-судью Юрия Захарчевского будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом
- Спасатели отправились на поиски туриста, пропавшего в горах Сочи
- На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
- Председателя ЖСК осудили за хищение почти 189 млн рублей дольщиков в Краснодаре
- Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре
- В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского