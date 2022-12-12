Мужчина погиб в жестком лобовом ДТП в Адыгее

Смертельная авария произошла 10 декабря в 17:40 на 2 км автодороги, ведущей к дамбе Шапсугского водохранилища.

По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Его 31-летний пассажир и 37-летний водитель второго автомобиля получили травмы. Их госпитализировали.

По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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