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Мужчина погиб в столкновении двух гидроциклов в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-v-stolknovenii-dvuh-gidrotsiklov-v-gelendzhike
Мужчина погиб в столкновении двух гидроциклов в Геленджике
Фото t.me/chp_krd

Инцидент произошел 5 августа в акватории Черного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта.

По данным следствия, два гидроцикла двигались в попутном направлении с большой скоростью. Управлявшие гидроциклами мужчины не выдержали безопасную дистанцию и произошло столкновение.

В результате 32-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Водитель второго гидроцикла, 37-летний мужчина, госпитализирован с травмами различной тяжести.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего смерть человека.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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