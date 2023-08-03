Инфаркт от «банана»: 52-летний турист умер на пляже в Анапе
Трагедия на пляже на Высоком берегу произошла 2 августа.
О случившемся сообщили в соцсетях очевидцы. Они рассказали, что мужчина скончался после поездке на морском аттракционе «банан».
В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что у 52-летнего приезжего из Иркутска во время катания на «банане» случился сердечный приступ. Другие пассажиры аттракциона, заметив это, сообщили сотрудникам. Мужчину срочно доставили на берег и вызвали скорую помощь. Ренимировать пострадавшего медикам не удалось.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины смерти мужчины, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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