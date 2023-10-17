Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ейске

Сообщение о возгорании в доме на улице Карла Либкнехта поступило оператору службы 112 Ейского района 17 октября в 3:31.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит частный жилой дом. В 3:58 пожар потушили, его площадь составила 15 кв. м. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, возгорание в одной из комнат дома. Пожар заметили очевидцы и вызвали МЧС. После того, как огонь потушили, в доме нашли тело мужчины. Это 44-летний хозяин дома, который жил один.

Ейский межрайонный СО начал проводить доследственную проверку, во время которой установят все обстоятельства пожара. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, по окончании которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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