Мужчина погиб при пожаре из-за курения в постели в Краснодарском крае

Возгорание произошло на территории частного дома в поселке Гирей Гулькевичского района.

В помещении загорелась кровать на площади 6 кв. метров. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении в постели.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь в доме. На месте работали 5 человек и 1 единица техника.

В результате происшествия погиб мужчина, закуривший в постели, сообщает пресс-служба Управления ПБ, ЧС и ГО Краснодарского края.

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