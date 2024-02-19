Мужчина погиб при падении с виадука в Сочи

Несчастный случай произошел 18 февраля около 17:00 на Светлановском мосту.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, мужчина упал с Верещагинского виадука на проезжую часть улицы Комсомольской. При падении пострадавший получил травмы, от которых погиб на месте.

«По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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