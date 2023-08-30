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Мужчина погиб при падении с виадука в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-pri-padenii-s-viaduka-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Мужчина погиб при падении с виадука в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

О гибели 28-летнего мужчины стало известно утром 30 августа.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что мужчина забрался на парапет виадука в Хостинском районе Сочи. Предположительно, причиной поступка стал конфликт с девушкой. Прохожие пытались убедить его вернуться на мост, но мужчина сорвался с высоты и погиб.

«По факту падания с высоты 28-летнего мужчины следственным отделом по Хостинскому району проводится проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства. По окончанию проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи мужчина во время ссоры столкнул девушку со стены высотой около 2 метров.

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