Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мужчина погиб при падении с парапета на набережной Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-pri-padenii-s-parapeta-na-naberezhnoj-novorossijska
Мужчина погиб при падении с парапета на набережной Новороссийска
Фото t.me/ng_nov

Несчастный случай произошел 19 сентября в районе городского пляжа Новороссийска.

По словам очевидцев, мужчина упал с парапета. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось, он погиб при падении с высоты, пишет «Наша газета Новороссийск» в Telegram.

«Вчера в полицию Новороссийска поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на набережной города. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливают», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина разбился насмерть, упав с Верещагинского виадука в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях