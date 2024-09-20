Мужчина погиб при падении с парапета на набережной Новороссийска

Несчастный случай произошел 19 сентября в районе городского пляжа Новороссийска.

По словам очевидцев, мужчина упал с парапета. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось, он погиб при падении с высоты, пишет «Наша газета Новороссийск» в Telegram.

«Вчера в полицию Новороссийска поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на набережной города. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливают», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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