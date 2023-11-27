Мужчина погиб, попав под колеса двух автомобилей в Краснодарском крае

Дорожное происшествие со смертельным исходом случилось 25 ноября около 19:00 на 5 км автодороги Владимирская — Веселый в Лабинском районе.

Предварительно, 75-летний водитель автомобиля Lada Priora наехал на 63-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. После столкновения пожилого пешехода отбросила на полосу встречного движения, где на него наехал автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого предпочел скрыться с места происшествия.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Полицейские установили личность и местонахождение водителя скрывшегося ВАЗа. Ей оказалась 26-летняя местная жительница, она отказалась проходить медосвидетельствование.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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