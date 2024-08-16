Мужчина погиб под колесами ночного троллейбуса в Краснодаре

Смертельная авария произошла около полуночи 15 августа на улице Старокубанской.

Предварительно, 51-летний водитель троллейбуса сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте — рядом с пешеходным переходом. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте до приезда медиков, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Читайте также: среди семи пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Анапе четверо — дети.