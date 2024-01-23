Мужчина погиб под колесами грузового поезда в Белореченске

Трагедия произошла вечером 23 января в Белореченском районе.

Грузовой поезд смертельно травмировал 60-летнего жителя Майкопа. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Белореченского линейного отдела полиции для установления обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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