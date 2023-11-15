Мужчина поджег дверь тамбура в многоэтажке Краснодара

Инцидент произошел ночью 14 ноября в многоэтажном доме на улице Ставропольской краевого центра.

На проблему в соцсетях пожаловались жители дома — они рассказали, что их сосед поджег дверь в тамбуре. Люди вовремя почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Однако, по их словам, сосед не впервые делает странные вещи, и они уже не раз писали на него заявления, в том числе коллективные.

По факту возгорания общедомового имущества полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, оценивается материальный ущерб.

Кроме того, правоохранители проверяют версию возможной причастности к инциденту одного из жителей многоэтажки — ранее о его действиях уже поступали сообщения, но они не повлекли негативных последствий для граждан.

По окончании разбирательства примут законное процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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