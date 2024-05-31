Мужчина пнул ногой ребенка на детской площадке в Сочи

Инцидент произошел 30 мая на территории многоквартирного дома на улице Крымской в микрорайоне Мамайка.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что мужчина пнул ногой 11-летнего мальчика на детской площадке, когда он вставал. Причина агрессивного поведения мужчины неизвестна.

Информацией об инциденте на детской площадке в Мамайке заинтересовались правоохранительные органы. Сообщение по данному факту зарегистрировали в местном пункте полиции.

Полицейские нашли и задержали мужчину, пнувшего ребенка. Им оказался 56-летний местный житель.

Назначили проведение проверки, по результатам которой примут законное решение, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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