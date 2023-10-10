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Мужчина переклеивал штрихкоды для оплаты покупок по низкой цене в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-perekleival-shtrihkody-dlya-oplaty-pokupok-po-nizkoj-tsene-v-novorossijske
Мужчина переклеивал штрихкоды для оплаты покупок по низкой цене в Новороссийске
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сигнал тревоги поступил из строительного гипермаркета на улице Ленина в селе Цемдолина.

На место прибыли росгвардейцы — охранник рассказал им, что заметил странного мужчину по камерам видеонаблюдения. Он обратил внимание, что неизвестный переставлял ценники и отклеивал штрихкоды с товаров. После мужчина сложил в тележку «умную» станцию, геодезический штатив и 100-метровую бухту электропровода, а затем направился к кассам самообслуживания.

Переклеивающим ценники мужчиной оказался 32-летний житель Тульской области. Он оплатил покупку по цене более дешевого товара и ушел из магазина. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

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