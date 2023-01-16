Мужчина палил из автомата на встрече любителей немецких иномарок в Краснодаре

В ночь на 15 января на улице Конгрессной проходила встреча автомобилистов. Участники вели себя шумно, громко включали музыку, из-за чего жители близлежащих домов обратились в полицию.

Когда патрульные приехали, автолюбители стали спешно разъезжаться, а 25-летний организатор сбора, покидая парковку, несколько раз из машины выстрелил вверх из охолощенного автомата.

Видео с кадрами пальбы попало в соцсети. Правоохранители установили личность нарушителя и задержали его. В салоне его авто нашли и сам автомат.

В отношении молодого человека составили пять протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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