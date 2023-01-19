Мужчина организовал в гараже подпольный цех по производству алкоголя в Лабинском районе
Происшествия
19.01.2023 09:40
Поддельную водку изъяли сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Установлено, что 55-летний житель Курганинска в одном из гаражных комплексов реализовал крупную партию алкогольной продукции. Правоохранители изъяли у него 735 бутылок водки без специальных федеральных марок. Общая стоимость товара составила более 130 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело. Материалы направили в суд, мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: грузовик с 18 тоннами контрафактного вина остановили на Кубани.
Популярные новости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
- Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
- Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году