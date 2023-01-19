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Мужчина организовал в гараже подпольный цех по производству алкоголя в Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-organizoval-v-garazhe-podpolnyj-tseh-po-proizvodstvu-alkogolya-v-labinskom-rajone
Мужчина организовал в гараже подпольный цех по производству алкоголя в Лабинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Поддельную водку изъяли сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что 55-летний житель Курганинска в одном из гаражных комплексов реализовал крупную партию алкогольной продукции. Правоохранители изъяли у него 735 бутылок водки без специальных федеральных марок. Общая стоимость товара составила более 130 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Материалы направили в суд, мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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