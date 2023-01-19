Мужчина организовал в гараже подпольный цех по производству алкоголя в Лабинском районе

Поддельную водку изъяли сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что 55-летний житель Курганинска в одном из гаражных комплексов реализовал крупную партию алкогольной продукции. Правоохранители изъяли у него 735 бутылок водки без специальных федеральных марок. Общая стоимость товара составила более 130 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Материалы направили в суд, мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: грузовик с 18 тоннами контрафактного вина остановили на Кубани.