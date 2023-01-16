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Грузовик с 18 тоннами контрафактного вина остановили на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-s-18-tonnami-kontrafaktnogo-vina-ostanovili-na-kubani
Грузовик с 18 тоннами контрафактного вина остановили на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту «Успенский» для проверки документов остановили грузовой автомобиль Scania с полуприцепом, за рулем которого находился 46-летний житель Саратовской области.

При осмотре автомобиля в полуприцепе правоохранители обнаружили бутылки с вином. Они проверили документы на перевозимый груз и установили, что транспортная накладная не подтверждает легальный оборот алкоголя.

Водителя и автомобиль с грузом доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Всего правоохранители изъяли более 18 т винного напитка.

Завели уголовное дело. Изъятый алкоголь поместили на хранение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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