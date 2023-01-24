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Мужчина организовал нарколабораторию в доме отца на Кубани и произвел 6 кг мефедрона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-organizoval-narkolaboratoriyu-v-dome-ottsa-na-kubani-i-proizvel-6-kg-mefedrona
Мужчина организовал нарколабораторию в доме отца на Кубани и произвел 6 кг мефедрона
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении 48-летнего жителя Туапсинского района возбудили уголовное дело.

По версии следствия, мужчина организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков в доме своего отца. Там он произвел более 6 кг мефедрона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Расследование дела завершили, материалы уже передали в суд для рассмотрения по существу. За производство, хранение и сбыт наркотиков мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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