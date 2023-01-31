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Мужчина обманул двух покупателей участка в Сочи на 1,6 млн рублей и обустроил на нем огород

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-obmanul-dvuh-pokupatelej-uchastka-v-sochi-na-1-6-mln-rublej-i-obustroil-na-nem-ogorod
Мужчина обманул двух покупателей участка в Сочи на 1,6 млн рублей и обустроил на нем огород
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию обратилась 31-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что хотела купить землю в Адлерском районе и уже перевела предоплату продавцу. Однако мужчина перестал выходить на связь.

По данным следствия, женщина нашла объявление в интернете. Мужчина показал покупательнице участок и попросил перевести 1 млн рублей в качестве предоплаты. Женщина отдала продавцу деньги и уехала домой. Мужчина должен был позвонить ей, чтобы оформить документы в Сочи, но звонка не поступало. Затем продавец просто отключил телефон.

Правоохранители нашли «продавца». Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Оказалось, что таким же способом он обманул еще одного человека — тот перевел ему в качестве предоплаты 600 тыс. рублей.

Мужчину задержали на одной из улиц курорта и доставили в отдел полиции. Полученные деньги подозреваемый потратил, а на продаваемом участке обустроил огород.

Возбудили уголовное дело. За мошенничество мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителя Сочи подозревают в мошенничестве с земельным участком на 19 млн рублей.

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