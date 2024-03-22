Мужчина нашел чужой кошелек в парке «Краснодар» и оплатил ипотеку

С заявлением о краже смартфона и кошелька с деньгами и документами в полицию Краснодара обратился местный житель.

Он рассказал, что накануне отдыхал в парке на улице Восточно-Кругликовской и забыл кошелек и телефон на скамейке. Вернувшись, он свое имущество не нашел. Ущерб, по его словам, составил порядка 150 тыс. рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Молодого человека задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что нашел чужие кошелек и телефон на лавочке и решил забрать. Из «найденных» 150 тыс. рублей 140 тыс. рублей он потратил на оплату ипотеки. Остальное хранил дома.

На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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