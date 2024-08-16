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Мужчина избил знакомую и заставил ее оформить кредит на 260 тыс. рублей в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-izbil-znakomuyu-i-zastavil-ee-oformit-kredit-na-260-tys-rublej-v-sochi
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. По ее словам, она была в гостях у 32-летнего друга, когда тот внезапно напал на нее.

Мужчина избил девушку, а после заставил ее через мобильное приложение банка оформить на свое имя кредит на сумму 260 тыс. рублей и перевести средства на его счет. Девушка так и сделала, а после обратилась к правоохранителям.

Подозреваемого задержали в букмекерской конторе в Адлере. Выяснилось, что похищенные у знакомой деньги он проиграл на ставках.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сочинцу грозит до 7 лет лишения свободы. На период предварительного следствия он был заключен под стражу.

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