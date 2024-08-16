Мужчина избил знакомую и заставил ее оформить кредит на 260 тыс. рублей в Сочи
Происшествия
16.08.2024 20:00
Потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. По ее словам, она была в гостях у 32-летнего друга, когда тот внезапно напал на нее.
Мужчина избил девушку, а после заставил ее через мобильное приложение банка оформить на свое имя кредит на сумму 260 тыс. рублей и перевести средства на его счет. Девушка так и сделала, а после обратилась к правоохранителям.
Подозреваемого задержали в букмекерской конторе в Адлере. Выяснилось, что похищенные у знакомой деньги он проиграл на ставках.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сочинцу грозит до 7 лет лишения свободы. На период предварительного следствия он был заключен под стражу.
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