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Двое грабителей отняли сумку с деньгами у инвалида на улице Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-grabitelej-otnyali-sumku-s-dengami-u-muzhchiny-na-ulitse-novorossijska
Двое грабителей отняли сумку с деньгами у инвалида на улице Новороссийска
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В отдел полиции Центрального района УМВД Новороссийска обратился местный житель, имеющий ограниченные возможности здоровья, и сообщил о том, что его ограбили.

По словам пострадавшего, по дороге домой малознакомые ему мужчина и женщина отобрали у него сумку с банковскими картами и планшетом. Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 32-летняя жительница Крымского района, ее задержали на одной из улиц Новороссийска.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Злоумышленнице грозит до 7 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение ее сообщника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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