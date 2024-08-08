Двое грабителей отняли сумку с деньгами у инвалида на улице Новороссийска
Происшествия
08.08.2024 14:50
В отдел полиции Центрального района УМВД Новороссийска обратился местный житель, имеющий ограниченные возможности здоровья, и сообщил о том, что его ограбили.
По словам пострадавшего, по дороге домой малознакомые ему мужчина и женщина отобрали у него сумку с банковскими картами и планшетом. Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 32-летняя жительница Крымского района, ее задержали на одной из улиц Новороссийска.
Возбудили уголовное дело о грабеже. Злоумышленнице грозит до 7 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение ее сообщника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: двое приезжих отняли у школьника сумку и кепку на улице в Сочи.