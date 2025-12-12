Мужчина избил женщину на дороге в Сочи, полиция проводит проверку

Видеозапись инцидента на улице Апшеронской утром 12 декабря выложили в соцсети очевидцы.

На записи с видеорегистратора видна грузовая «Газель» и стоящие возле нее мужчина и женщина. Пара выясняет отношения, а потом посреди проезжей части начинается потасовка.

Автор видео сообщил, что, когда он вышел из машины, мужчина попытался напасть и на него.

Полиция Сочи проводит проверку.

«В УВД по Сочи материал по данному инциденту зарегистрирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

