Мужчина избил женщину на дороге в Сочи, полиция проводит проверку
12.12.2025 15:49
Видеозапись инцидента на улице Апшеронской утром 12 декабря выложили в соцсети очевидцы.
На записи с видеорегистратора видна грузовая «Газель» и стоящие возле нее мужчина и женщина. Пара выясняет отношения, а потом посреди проезжей части начинается потасовка.
Автор видео сообщил, что, когда он вышел из машины, мужчина попытался напасть и на него.
Полиция Сочи проводит проверку.
«В УВД по Сочи материал по данному инциденту зарегистрирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
