Мужчина избил посетителя в баре «Frank by Баста» в Краснодаре

Инцидент произошел 24 декабря в 3:18 в развлекательном заведении на улице Дальняя, 8/1.

В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что агрессивный мужчина подошел к столику, за котором сидело трое посетителей, и начал избивать одного из них. Он бил мужчину руками по голове, а затем повалил его на пол и продолжил избиение.

Знакомые пострадавшего не заступились за него. Мужчина также ничем не смог ответить агрессору. На помощь потерпевшему пришли другие посетители бара «Frank by Баста». Причины конфликта неизвестны. По словам очевидцев, избитому мужчине 50 лет.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений местному жителю», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Для установление степени причиненного вреда здоровью назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки правоохранители примут законное процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям мужчины.

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