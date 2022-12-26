Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Мужчина избил посетителя в баре «Frank by Баста» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-izbil-posetitelya-v-bare-frank-by-basta-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел 24 декабря в 3:18 в развлекательном заведении на улице Дальняя, 8/1.

В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что агрессивный мужчина подошел к столику, за котором сидело трое посетителей, и начал избивать одного из них. Он бил мужчину руками по голове, а затем повалил его на пол и продолжил избиение.

Знакомые пострадавшего не заступились за него. Мужчина также ничем не смог ответить агрессору. На помощь потерпевшему пришли другие посетители бара «Frank by Баста». Причины конфликта неизвестны. По словам очевидцев, избитому мужчине 50 лет.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений местному жителю», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Для установление степени причиненного вреда здоровью назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки правоохранители примут законное процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям мужчины.

Читайте также: в Краснодаре парень сильно избил мужчину возле ресторана, заступившись за дядю и свою девушку. Драка произошла в ночное время возле одного из ресторанов на улице Коммунаров.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Мишустин подарит теннисный стол 10-летнему мальчику из Краснодарского края
  3. Колесо обозрения высотой с 19-этажный дом построят на Мысе Любви в Новороссийске
  4. В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок
  5. Проблемный ЖК на улице Парковой в Анапе планируют достроить в 2024 году
  6. Реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях