Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мужчина избил и ограбил пьяного прохожего у подъезда в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-izbil-i-ograbil-pyanogo-prohozhego-u-podezda-v-krasnodare
Мужчина избил и ограбил пьяного прохожего у подъезда в Краснодаре

Инцидент произошел в ночь на 7 января на улице 2-я Тверская в поселке Российском.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что в ночь перед Рождеством мужчина сильно напился и шел домой. Мимо шли парень с девушкой, они проводили его до подъезда. После этого парень подбежал к мужчину сзади и ударил по голове. Он забрал у него банковскую карту и начал совершать с нее покупки.

Пострадавший не стал обращаться в полицию. Однако правоохранители организовали проверку после появления информации об ограблении в соцсетях.

Полицейские установят все обстоятельства произошедшего, в том числе проверят достоверность опубликованной информации, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре завели уголовное дело на мужчину, ранившего ножом трех прохожих. Преступление произошло 2 января на улице Бургасской в микрорайоне Черемушки.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях