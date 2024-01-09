Мужчина избил и ограбил пьяного прохожего у подъезда в Краснодаре

Инцидент произошел в ночь на 7 января на улице 2-я Тверская в поселке Российском.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что в ночь перед Рождеством мужчина сильно напился и шел домой. Мимо шли парень с девушкой, они проводили его до подъезда. После этого парень подбежал к мужчину сзади и ударил по голове. Он забрал у него банковскую карту и начал совершать с нее покупки.

Пострадавший не стал обращаться в полицию. Однако правоохранители организовали проверку после появления информации об ограблении в соцсетях.

Полицейские установят все обстоятельства произошедшего, в том числе проверят достоверность опубликованной информации, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре завели уголовное дело на мужчину, ранившего ножом трех прохожих. Преступление произошло 2 января на улице Бургасской в микрорайоне Черемушки.