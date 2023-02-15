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Мужчина избил до смерти приезжего из Луганска под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-izbil-do-smerti-priezzhego-iz-luganska-pod-krasnodarom
Мужчина избил до смерти приезжего из Луганска под Краснодаром
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Местный житель нашел тело мужчины в хозпостройке в лесополосе на 19 км Ейского шоссе в Динском районе.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 50-летний житель Луганска. Выяснилось, что мужчина умер не своей смертью.

Полицейские по горячим следам установили личность преступника и задержали 34-летнего приезжего из Амурской области по месту жительства. Он признался в убийстве мужчины и рассказал, что между ними произошел конфликт, во время которого он ударил оппонента по голове и туловищу. От полученных травм мужчина умер на месте.

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть человека по неосторожности. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба ОМВД по Динскому району.

Читайте также: мужчина убил пьяного рабочего палкой во время драки в Краснодаре. Преступление произошло днем 21 января в одном из кафе на бульваре Клары Лучко в Юбилейном микрорайоне.

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