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Мужчина из личной неприязни угнал и сжег машину знакомого в Новокубанском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-iz-lichnoj-nepriyazni-ugnal-i-szheg-mashinu-znakomogo-v-novokubanskom-rajone
Мужчина из личной неприязни угнал и сжег машину знакомого в Новокубанском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О горящей машине на одной из улиц в полицию сообщила жительница поселка Восход, а через несколько часов поступило и заявление об угоне от владельца сгоревшей машины.

Подозреваемого в угоне и поджоге задержали через несколько часов. Злоумышленником оказался 38-летний знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что он угнал машину, а потом поджег ее из личной неприязни. Сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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