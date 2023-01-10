Мужчина из личной неприязни угнал и сжег машину знакомого в Новокубанском районе

О горящей машине на одной из улиц в полицию сообщила жительница поселка Восход, а через несколько часов поступило и заявление об угоне от владельца сгоревшей машины.

Подозреваемого в угоне и поджоге задержали через несколько часов. Злоумышленником оказался 38-летний знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что он угнал машину, а потом поджег ее из личной неприязни. Сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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