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Мужчина и трое детей пострадали в ДТП, которое устроил пьяный водитель на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-i-troe-detej-postradali-v-dtp-kotoroe-ustroil-pyanyj-voditel-na-kubani
Мужчина и трое детей пострадали в ДТП, которое устроил пьяный водитель на Кубани
Фото t.me/Kushchevskaya_police

Авария с участием двух отечественных легковушек произошла 2 августа около 23:35 в станице Шкуринской в Кущевском районе.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди попутным ВАЗ-21140, которым управлял 31-летний водитель.

Результате ДТП пострадали четыре человека во второй отечественной легковушке: водитель и трое его несовершеннолетних пассажиров. Всех пострадавших доставили в Кущевскую ЦРБ.

Сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование виновника аварии и установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ОМВД по Кущевскому району в Telegram.

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