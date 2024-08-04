Мужчина и трое детей пострадали в ДТП, которое устроил пьяный водитель на Кубани

Авария с участием двух отечественных легковушек произошла 2 августа около 23:35 в станице Шкуринской в Кущевском районе.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди попутным ВАЗ-21140, которым управлял 31-летний водитель.

Результате ДТП пострадали четыре человека во второй отечественной легковушке: водитель и трое его несовершеннолетних пассажиров. Всех пострадавших доставили в Кущевскую ЦРБ.

Сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование виновника аварии и установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ОМВД по Кущевскому району в Telegram.

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