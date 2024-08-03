Ехали на желтый свет: мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП в Краснодаре

Авария, в которой погибли два человека, произошла 3 августа около 15:00 на улице Российской.

О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы. На кадрах с места происшествия видны разбитый мотоцикл и два тела, накрытые простынями.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Ram двигался по улице Российской со стороны улицы Петра Метальникова. При повороте налево на прилегающую территорию он врезался в мотоцикл, который двигался на желтый сигнал светофора.

В результате ДТП мотоциклист и его пассажир погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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