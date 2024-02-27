Мужчина и 2-летняя девочка погибли в лобовом ДТП под Краснодаром

Авария со смертельным исходом произошла 27 февраля в 17:30 на автодороге Динская — Старомышастовская.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Hyundai Santa Fe.

В результате ДТП погибли два человека: водитель Accent и его 2-летняя пассажирка. Двое пассажиров Accent и водитель Santa Fe получили травмы, их госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Динском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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